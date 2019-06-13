Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 169 uyuşturucu hap, 6 gram toz haline getirilmiş ecstasy, 20 kilogram bonzai, 110 gram bonzai hammaddesi, 37 kök Hint keneviri ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol getirilirken, 15 şüpheli salıverildi.

(DHA)