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13 Haziran 2019 Perşembe 15:17 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:17

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 169 uyuşturucu hap, 6 gram toz haline getirilmiş ecstasy, 20 kilogram bonzai, 110 gram bonzai hammaddesi, 37 kök Hint keneviri ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol getirilirken, 15 şüpheli salıverildi.

(DHA)

 

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