Başkan Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge tepkisi: Eylül bitmeden kurulmazsa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırını büyük ölçüde güvenlik altına aldık. Bizim için asıl sorunlu bölge Fırat'ın doğusudur. Bizim istediklerimizle onların kafasındakilerin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz. Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bölge istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"MÜTTEFİKİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN GÜVENLİ BİR BÖLGE OLUŞTURMANIN PEŞİNDE"

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD ile Suriye'de kuracağı güvenli bölgeye ilişkin, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar. Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır."

Güvenli bölge konusunun 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş olmadığını belirten Erdoğan, "Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız." diye konuştu.