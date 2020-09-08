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  3. Malatya'da peş peşe depremler!
08 Eylül 2020 Salı 14:00 | Son Güncelleme:

Malatya'da peş peşe depremler!

Malatya'da peş peşe depremler!
AA

AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasında, Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Malatya Valisi Baruş, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir haberin alınmadığını belirtti. Öte yandan kentte ilk depremin ardında, 4.2, 4.1 ve 4 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde, saat 15.39'da 4,2, saat 16.21'de 4,1 büyüklüğünde, saat 18.06'da ise 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İlk depremin 15,09 kilometre, ikinci depremin 6,9 kilometre, üçüncü depremin 10,1 kilometre ve dördüncü depremin ise 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

VALİ BARUŞ: OLUMSUZLUK HABERİ ALMADIK

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor."

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

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