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18 Eylül 2020 Cuma 10:14 | Son Güncelleme:

Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son Dakika Haberleri.. Son dakika deprem haberleri... AFAD'tan alınan verilere göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberleri...  Malatya'da saat 09.54'te merkez üssü Hekimhan ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Aynı ilçe, saat 03.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem ile sallanmıştı.

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