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Malatya'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Malatya'da kaçak nargile tütünü operasyonu

Malatya'da düzenlenen operasyonda 679 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "tütün mamülleri kaçakçılığı ve silah ticareti" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 679 kilogram kaçak nargile tütünü ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

(AA)

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