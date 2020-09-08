08 Eylül 2020 Salı 14:00 | Son Güncelleme:
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan son dakika deprem açıklamasında, Malatya'da 4,6 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi. Malatya Valisi Baruş, yaptığı açıklamada şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir haberin alınmadığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Baruş, Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu.
Baruş yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi alınmadığını belirtti.