Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Baruş, Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu.

Baruş yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi alınmadığını belirtti.