Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, etaplar halinde yapılacak olan konut tesliminin en geç mayıs-haziran ayına kadar Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacağını belirtti.

