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  • Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda teslim edilecek
11 Eylül 2020 Cuma 12:38 | Son Güncelleme:

Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda teslim edilecek

Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar yıl sonunda teslim edilecek

Şiddetli depremlerin yaşandığı Malatya ve Elazığ'da depremzedeler için yapılan toplamda 24 bin 500 konutun 10 bini yıl sonunda teslim edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, etaplar halinde yapılacak olan konut tesliminin en geç mayıs-haziran ayına kadar  Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacağını belirtti.

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