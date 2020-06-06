Malatya ve Elazığ depremleri bağlantılı mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan önemli açıklama!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Malatya’nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayına konuk oldu. Deprem’in Elazığ Sivrice’de gerçekleşen deprem ile bağlantısını açıklana Ersoy dikkat çekici ifadelerde bulundu.



Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şöyle;

"6'dan büyük olan Sivrice Elazığ depreminde yıkım olduktan sonra hem saha gözlemleri hem de artçı şoklardan gördüğümüz kadarıyla, Sivrice ve Pütürge arasındaki bir yer kabuğunda rahatlama olduğuydu. Yani yer kabuğunun kırıldığıydı. Şimdi bugünkü depremin şöyle bir özelliği var. Pütürge ve Sivrice arasında bir kırılma yaşandığı için burada uzun süre deprem beklenmez ve tüm bu arada kalan depremler artçı olarak kabul edilir. Fakat Pütürge'ye yaklaştığınızda uca yaklaşıyorsunuz. Burasının şöyle bir enterasanlığı var. Enerjiler transfer oluyor. Enerjinin transfer olduğu bölgenin bir ucu Pütürge diğer ucu Sivrice. Dolayısıyla bu 5 büyüklüğündeki deprem de sanıyorum bölge halkı tarafından şiddetle hissedilmiştir. Hatta Türkiye'de 5'i geçen depremlerden sonra yorgun binalarda, kötü mühendis görmüş binalarda bazı hasarlar meydana gelebiliyor. İzlenmesi gereken bir yer olarak kaydedilmesi gerekiyor.

Yani bir artçı mı olup olmadığını bilme şansımız yok gibi. Uçtaki depremlerden her zaman huylanırız. Çünkü enerji transferi o tarafa doğrudur. Yani bundan sonraki depremler Sivrice'den doğuya doğru, Pütürge'den batıya doğru ilerlemesi gerekir. Yani teknik olarak konuşuyorum. 5 büyüklüğündeki deprem batıya doğru bir deprem olduğu için biraz izlenmesi gözüyle bakıyorum."