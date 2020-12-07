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  • Malatya Pütürge'de jandarma aracı devrildi: 5 askerimiz yaralı
07 Aralık 2020 Pazartesi 17:39 | Son Güncelleme:

Malatya Pütürge'de jandarma aracı devrildi: 5 askerimiz yaralı

Malatya Pütürge'de jandarma aracı devrildi: 5 askerimiz yaralı

Son Dakika Haberleri.. Malatya'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge- Doğanyol ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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