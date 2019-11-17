Makasçı maganda 162 gündür firari

Hilal YILDIRIM

Oğlu Yusuf ile kızı Gülnur’u kaybeden baba Nurullah Eray, “Hangi vicdanla nasıl yaşıyor, nasıl kaçabiliyor? İçimize bir damla su serpecek tek şey katilin yakalanmasıdır” diyerek sitem etti.

EVLAT ACISI GÖÇ ETTİRDİ

Nurullah Eray’ın eşi Birgül Eray da aynı kazada ağır yaralandı, günlerce yoğun bakımda kaldı. İki evladını Muş’ta toprağa veren acılı çift, memleketlerine yerleşti. Nurullah Eray, “Eşimin psikolojisi çöktü. İstanbul’da kalamadık” dedi.