Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Makasçı maganda 162 gündür firari

Makasçı maganda 162 gündür firari

Makasçı maganda 162 gündür firari

Beşiktaş’ta 9 Haziran’da makas atan aracın neden olduğu kazada 4 kişi öldü. Maganda Yusuf Arıkboğa, 162 gündür yakalanamadı.

Hilal YILDIRIM

Oğlu Yusuf ile kızı Gülnur’u kaybeden baba Nurullah Eray, “Hangi vicdanla nasıl yaşıyor, nasıl kaçabiliyor? İçimize bir damla su serpecek tek şey katilin yakalanmasıdır” diyerek sitem etti. 

EVLAT ACISI GÖÇ ETTİRDİ

Nurullah Eray’ın eşi Birgül Eray da aynı kazada ağır yaralandı, günlerce yoğun bakımda kaldı. İki evladını Muş’ta toprağa veren acılı çift, memleketlerine yerleşti. Nurullah Eray, “Eşimin psikolojisi çöktü. İstanbul’da kalamadık” dedi.


Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 
Hem şarkıcı hem oyuncu hem yazar
Musti söyledi Azra coştu 
Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolünden set çalışanına yumruklu saldırı!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri´n

´Yırtıcı Kuş´un Havada Yakıt İkmali Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en sağlıklı şehirleri arasına Türkiye'den 5 yer!

Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi