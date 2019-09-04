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  3. Mahrem imamın 'mektubu' ortaya çıktı! Talimat yağdırmış

Mahrem imamın 'mektubu' ortaya çıktı! Talimat yağdırmış

Mahrem imamın 'mektubu' ortaya çıktı! Talimat yağdırmış

Adana'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan hükümlü "mahrem imam" Ercan K'nin aynı suçtan başka cezaevinde tutuklu kardeşine, "örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek" için kaleme aldığı mektubu ulaştırmaya çalıştığı tespit edildi.

Adana'da "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılandığı davada ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan K'nin Kozan Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kaleme aldığı belirlenen mektupla ilgili soruşturma tamamlandı. 

Ercan K. hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kozan Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda cezasını çeken Ercan K'nin 11 Haziran 2019 'da Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan kardeşi Ahmet K'ye yazdığı mektupla "örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek" için talimatlar verdiği aktarıldı.

Hükümlünün mektupla FETÖ/PDY'yi övdüğü, örgütün illegal eylemlerini meşru gösterdiği belirtilen iddianamede, Ercan K'nin örgütsel bağlılığı sağlamlaştırmak amacıyla "örgüt üyesi olan şahısların cezaevlerinden çıkacağını ve sabredilmesi gerektiğini" mektubunda belirttiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, mektubun Ceza İnfaz Kurumunun Mektup İnceleme Komisyonu tarafından sakıncalı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Hükümlünün mektupta örgütün illegal eylemlerini meşru gösterdiği aktarılan iddianamede, "Şüphelinin, FETÖ/PDY'nin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimini meşru gösterdiği anlaşıldığından üzerine atılı 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapma' suçundan cezalandırılması talep ve iddia olunur.'' ifadesine yer verildi.

10 YIL 15 AY HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 62 sanıklı davada sanık Ercan K. "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıkla ilgili kurulan hükmün gerekçesinde Ercan K'nin FETÖ/PDY’nin kripto haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilerek programa Kozan ilçesinden 229 bin 414 kez bağlandığı bilgisine yer verilmişti.

AA

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