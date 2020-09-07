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  3. Mahmut Özden'in yazışmaları deşifre edildi: İşte terör örgütü DEAŞ'ın kirli Türkiye planı
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:47 | Son Güncelleme:

Mahmut Özden'in yazışmaları deşifre edildi: İşte terör örgütü DEAŞ'ın kirli Türkiye planı

Mahmut Özden'in yazışmaları deşifre edildi: İşte terör örgütü DEAŞ'ın kirli Türkiye planı

Adana'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in bilgisayarında yapılan incelemelerde, örgüte verdiği saldırı talimatları deşifre edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasıyla birlikte ele geçirilen kriptolu bilgisayar çözümlendi. Sözde emirin bilgisayarından çıkan yazışmalarda örgüt üyelerine verilen saldırı talimatları kan dondurdu.

TRT Haber'in ulaştığı yazışmalarda, Ayasofya Camii'ne saldırı ve siyasetçiler'in kaçırılması gibi eylemler planlandığı belirlenirken, örgüt üyelerine bulundukları yerlerde eylem yapmaları talimatı da verildiği bilgisi yer aldı.

İŞTE TERÖRİSTLERİN O YAZIŞMALARI:

DEAŞ'lı terörist:

"3 gündür Taksim'de geziyoruz. Bunların burunlarının dibindeyiz. 10 yere haber saldık, malzeme için. Birileri 'ben bulurum' dedi. Sanki sonuca yaklaştık."

DEAŞ'lı Hüseyin Sağır'ın yazışlamarı:

"Bu işi bitirdikten sonra seni aramızda görmek istiyoruz. Kardeşim tedbiri elden bırakma. Eylem öncesi elindeki telefonu imha etmen, diğer kardeşlerimizin maslahatı için iyi olacaktır."

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