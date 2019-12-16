Mahkeme başkanına rağmen örnek karar: Hamile eşini öldüren caniye 'indirimsiz' müebbet

Kars Sarıkamış’ta 30 Mayıs 2018’de inşaat işçisi Barış Alkan, 3. çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi de yaraladı. Kaçan cani, 8 km uzaklıktaki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen sanık için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor hazırladı. 21 Kasım’daki duruşmada sanık annesini yaralama suçundan beraat etti. Barış Alkan’ı saklayan 2 kişi için de beraat kararı verildi. Erkek olan mahkeme başkanı eşini öldüren Barış Alkan’a haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini savundu.

DELİL YOKSA İNDİRİM DE YOK

Başkan, Sezen Alkan’ın eşine sürekli sinkaflı sözler sarf ettiğini, maktulün kendisini aldattığına düşünen sanığın da iç dünyasındaki kurgu sonucu cinayeti işlediğini öne sürdü. Ancak iki kadın üye hakimin oyçokluğuyla cani eş ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanığa iyi hal indirimi de uygulanmadı. Gerekçeli kararda aldatma iddiasına dair delil olmadığı vurgulandı.

SEVGİ EVİNDE BÜYÜYOR

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sezen Alkan’ın sezeryanla alınan bebeği, yaşam savaşını kazanmıştı. Mehmet Asaf ismi verilen bebek Sevgi Evleri’ne yerleştirilmişti.

DHA