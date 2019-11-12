Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan ve hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edilmişti.
Sabah'ın haberine göre; Mahkeme, Ahmet Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı