  • $7,4929
  • 8,8463
  • 468.725
  • 1099.68
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Lukaşenko'nun 'Belarus düşerse, Rusya da düşer' sözlerine Kremlin'den yanıt
09 Eylül 2020 Çarşamba 20:24 | Son Güncelleme:

Lukaşenko'nun 'Belarus düşerse, Rusya da düşer' sözlerine Kremlin'den yanıt

Lukaşenko'nun 'Belarus düşerse, Rusya da düşer' sözlerine Kremlin'den yanıt

Rusya'nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun "Belarus düşerse, Rusya da düşer" sözlerine yanıt verdi. Peskov, Belarus ile Rusya arasında böyle bir bağlantı kurulmasını doğru bulmadığını söyledi.

Rusya’nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun “Belarus düşerse, Rusya da düşer” sözlerine yanıt verdi. Peskov, “Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurmayın. Bu genellemeler yanlış olur” dedi.

Belarus’ta protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, “Belarus düşerse, Rusya da düşer” açıklamasını yapmıştı. 

DHA'nın haberine göre, Rusya’nın Kremlin sözcüsü Dimitriy Peskov, Belarus ile Rusya arasında bağlantı kurulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı paralelliklere katılmıyorum. Çok değer verdiğimiz bir birlik devletimiz olmasına rağmen, hala iki farklı ülkeyiz, iki farklı egemen devletiz. Farklı bir siyasi kültürümüz, farklı bir siyasi alanımız, farklı siyasi eğilimlerimiz var. Bu yüzden genellemeler yanlış olur” ifadelerini kullandı.

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

Prof. Dr. Kerem Alkin Bakan Berat Albayrak'ın V tipi açıklamasını yorumladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

10 milyon yıldız tarandı! Dünya dışı yaşam var mı?

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü! Bennu Yıldırımlar ile bir araya geldi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.