Liverpool Chelsea Süper Kupa finali saat kaçta, hangi kanalda?

Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Taraftarlar şimdiden UEFA Süper Kupa finali bugün saat kaçta, hangi kanalda sorusuna şimdi yanıt arıyor. İşte Liverpool-Chelsea maçı öncesi son bilgiler..

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL’DA

İstanbul bu akşam İngiliz devleri Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalini bekliyor. Şehirde tüm hazırlıklar sürerken, tarihi maç öncesi stat çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea’nin İstanbul Vodafone Park’da karşı karşıya geleceği müsabaka saat 22.00’de başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İki İngiliz devi Liverpool-Chelsea bu akşam (14 Ağustos Çarşamba) saat 22.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Süper Kupa finali beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER (şifresiz olarak) kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KUŞ UÇURTULMAYACAK

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı stat çevresinde bugün adeta kuş uçurtulmayacak. Stat çevresindeki yollar, bugün saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Karşılaşma için İstanbul’a ilk olarak Chelsea takımı geldi. İstanbul Havalimanı’na gece 01.00 sularında inen İngiliz ekibi, güvenlik önlemleri eşliğinde direkt olarak aprona gelen otobüsle Beşiktaş’taki kamp yapacağı otele gitti.

DÜNYANIN DÖRT YANINDAN

Otelde kampa giren Maviler, son antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Liverpool ise dün İstanbul’a indi. Liverpool, havalimanından direkt olarak Beşiktaş’ta konaklayacağı otele geçti ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul’a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir merkez kuruldu. Akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek.

KONTROL KADIN HAKEMDE

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan fi nal mücadelesini Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın yöneteceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki hakem bu atama ile birlikte UEFA’nın erkekler kategorisinde düzenlediği bir fi nal organizasyonunda görev yapacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

4’ÜNCÜ HAKEM ÇAKIR

Frappart’ın yardımcılığını vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal’ın yapacak. Cüneyt Çakır ise karşılaşmada 4’üncü hakem olarak görev yapacak.

DEĞERİ 1.8 MİLYAR EURO

UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadelenin toplam değeri 1 milyar 842 milyon euro olacak. Ünlü internet sitesi Transfermarkt verilerine göre; geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan Liverpool’un futbolcularının toplam değeri yaklaşık 1 milyar euro olarak belirlenmiş bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea’nin futbolcularının toplam değeri ise 842 milyon euro olarak gösterildi.

EN PAHALISI MOHAMED SALAH

Liverpool’da en değerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon euro), Sadio Mane (120 milyon euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon euro) olarak gösterilirken, Chelsea’de ise N’Golo Kante (100 milyon euro), Jorginho (65 milyon euro) ve Kepa (60 milyon euro) piyasa değerleriyle dikkat çekiyor.

100 MiLYON EUROLUK KATKI

DEV final sayesinde Türkiye’nin kasasına 100 milyon euro girecek. Öte yandan İstanbul’a gelen İngiliz taraftarlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde dolaşan bazı taraftarlar döner yemeyi ihmal etmedi. Ayrıca Cumhuriyet Anıtı’nın çevresine polis bariyerleri indirildi.

BU YOLLAR KAPALI

BUGÜN saat 13.00’ten, yarın sabah saat 04.00’e kadar Vodafone Park Stadı’nın çevresindeki yollar kapalı olacak. Bomonti-Dolmabahçe Tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, İnönü Caddesi’nin Selime Hatun Sokağı ile kesişen noktasında her iki yönlü, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü olarak kapatılacak.