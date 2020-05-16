Liseliler N95 maske makinesi üretti

Kovid-19’la mücadele kapsamında mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini harekete geçiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ürün yelpazesine cerrahi maske makinesi ve N95 maske makinesini de ekledi. İki makinenin tamamının tasarım ve üretimi İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Okul müdürü Yusuf Yıldırım, “45 günde makinemizi tamamladık. Öğrencimizle, öğretmenimizle üretim sürecinin tamamında bulunduk” dedi.

DAKİKADA EN AZ 60 TANE



12 metre uzunluğundaki makine dakikada 50 cerrahi, 60 adet de N95 maske üretiyor. Maskeler 4 farklı ebatta olabiliyor. N95 maskeler, hava parçacıklarının en az yüzde 95’ini filtreleyebiliyor.

YAZILIMI TAMAMEN MİLLİ



Kontrol paneli üzerindeki yazılımın tamamı Türkçe olan makinede hem termik hem de ultrasonik kaynatma özelliği bulunuyor.

OKULLAR MEDİKAL FABRİKA GİBİ



MEB tarafından kurulan AR-GE merkezlerinde daha önce de solunum cihazından UVC hava sterilizasyon cihazına, video laringoskop cihazından izole numune alma ünitesine, temassız kızılötesi (IR) termometre cihazından yoğun bakım yatağına kadar çok sayıda ürün üretildi.

AA-DHA