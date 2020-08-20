Lisede örgüte katılan PKK'lı polisten kaçamadı! TNT'li terörist özel yetiştirilmiş

Adana 15 Ağustos’ta terör örgütü PKK/YPG’nin sözde metropol kuvvetler biriminde yer alan 23 yaşındaki B.K.’nin Sarıçam’da olduğu saptandı. Durdurulan bir otomobilde yakalanan B.K. ile sürücü gözaltına alındı. Arka koltuktaki siyah sırt çantasından 20 kg TNT çıktı. Sürücü, B.K.’nin otostop yaparak aracına bindiğini söyledi. Teröristin araca bindiği bölgede dedektör köpeklerle yapılan aramada toprağa gömülü 17 kilo TNT daha bulundu. B.K.’nın kaldığı hücre evinden ise sahte kimlikler, altın ve bol miktarda döviz ele geçirildi.

BOMBALI ARAÇ PLANI



B.K.’nin 16 yaşında Adana’da meslek lisesinde okurken örgütle tanıştığı, evden kaçıp PKK’nın Irak ve Suriye’deki kamplarında özel olarak eğitildiği öğrenildi. B.K.’nın bağlantılarını mercek altına alan polis, teröristin çantasındaki 20 kiloluk TNT ile bomba yüklü araç hazırlayıp metropollerde saldırı düzenlemeyi planladığı ihtimali üzerinde duruyor. Hedefin neresi olduğu ise araştırılıyor.

Operasyonda 37 kilo TNT adlı patlayıcı ele geçirilmişti.