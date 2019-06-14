  • $5,9032
  • 6,6563
  • 256.732
  • 90.429
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
14 Haziran 2019 Cuma 13:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 13:00

Lise önnüde çıkan kavgada 1 öğrenci yaralandı

Lise önnüde çıkan kavgada 1 öğrenci yaralandı

Kavgada bıçakla yaralanan öğrenci tedavi altına alındı.

Bahçelievler'de, bir lisenin önünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, lise önünde, iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada öğrencilerden M.C, karnına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.C'yi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis, olaya karıştığı iddia edilen bazı öğrencileri gözaltına aldı. 

(AA)

Bu İlçeye Giden Pişman Dönmüyor!

<p>Sevimli köpeğin sahibini oyuncak köpekten kıskandığı o tatlı anlar</p>

Hayır Canım! Ne Kıskanması?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Copa America'da tanıdık yüzler

'Milli Muharip Uçak' ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da sergileyecek

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.