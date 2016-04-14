Liderlerin jetleri göz kamaştırdı

EN PAHALISI BRUNEİ SULTANININ



Uçaklar Atatürk Havalimanı’nda daha önce askeri alan olarak kullanılan ancak bir süre önce sivile devredilen ‘Yankee(Y)’ apronuna park edildi. Zirveye katılan liderler arasında en yeni ve pahalı uçaklar Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Sani ile Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah’ın uçakları oldu. Emir, 13.İslam Zirvesi’ne Boeing 747-800 tipi jumbo jetiyle gelirken, Brunei Sultanı Boeing 747-400 tipi uçakla geldi. Sultan gittiği ülkelerde uçağını piste kendisinin indirmesiyle tanınıyor. 2012 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine İstanbul’a gelen Brunei Sultarı uçağını Atatürk Havalimanı’na kendisi indirmişti. 20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kralı olan Brunei Sultanı’nın altın kaplamalarla döşenmiş bir Boeing 747 ile 6 küçük uçağı ve 2 helikopteri bulunuyor. İstanbul’a jumbo jetle gelen bir başka kral da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud oldu. Kralın uçağının Atatürk Havalimanı’na inişi öncesi 100 lüks araç aprona alınmış, araçlar konvoy şeklinde havalimanından ayrılmıştı.