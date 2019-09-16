Liderlerden Suriye 3'lü zirve sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi.

Liderler heyetler arası toplantı sonrası basın açıklamasında bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zirve süreci bugüne kadar önemli başarılara imza attı.

3 ülke olarak işbirliğimizi güçlendirdik.

Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin korunması, ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması noktasında tam bir mutabakat içindeyiz.

Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazanıracağına inanıyorum.

Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

Suriye'de barışın sağlanması için daha fazla sorumluluk üstlenmemiz, elimizi taşın altına daha çok koymamız gereken bir dönemdeyiz.

Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

Toplantımızda İdlib başta olmak üzere sahadaki durumu, Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri, siyasi süreçte gelinen aşamayı ve Suriyeli mülteciler meselesini ele alacağız.

Ruhani'nin açıklamalarından satır başları:

Suriye krizi sadece siyasi yolla çözülmeli.

Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur.

İdlib mutabakatı beklendiği gibi gitmedi.

Hedef özgür ve bağımsız bir Suriye.

Astana süreci yapıcı işbirliğine odaklandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve İran, İdlib krizini çözmek için bir araya geliyor. Başkan Erdoğan ve Ruhani görüşmesi sona erdi, Rusya lideri Putin'i taşıyan uçak da Ankara'ya indi. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı. 1.5 saat süren görüşme sona erdi.

Suriye'nin masaya yatırılacağı Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesini dünya izliyor, Başkan Erdoğan zirveden önce İranlı mevkidaşı Ruhani ile baş başa görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi başladı.

Görüşme 1,5 saat sonra sona erdi.

Astana formatında Üçlü Zirve Toplantıları çerçevesinde beşinci kez bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran liderleri, önceki dört toplantının ortak vurgusu olan "Suriye'de toprak bütünlüğü" ilkesinin yanı sıra, İdlib başta olmak üzere Suriye'deki güncel gelişmeleri masaya yatıracak.

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Ankara'da Çankaya Köşkü’nde düzenleniyor.

Bugünkü toplantıda beşinci kez bir araya gelen liderler, İdlib'teki gelişmeleri, çatışma ortamının sona erdirilmesini, mültecilerin geri dönüşleri için gereken şartların temini konusunu ele alacak.

Bugünkü toplantının ana gündem maddelerinden biri de Suriye'de kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımlar olacak.

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye'de sorunun kalıcı çözüm yollarını ele aldığı Astana formatındaki Üçlü Zirve Toplantıları, daha önce iki kez Soçi'de, birer kez de Tahran ve Ankara'da düzenlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE RUHANİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Başkan Erdoğan tarafından Çankaya Köşkü'ne gelişinde kapıda karşılandı.

Daha sonra Erdoğan ve Ruhani ikili görüşmelere geçti.

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.

Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından üç lider Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ni gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

AKŞAM'dan Osman Nuri Cerit'in haberine göre; Astana süreci kapsamında gerçekleştirilen liderler zirvesinin son ayağında gündemde İdlib ve yeni anayasa yazım süreci var. İdlib’de sivilleri hedef alan saldırılar yeni göç dalgasının tetiklerken, bugün gerçekleştirecek zirvede sivillerin durumu geniş kapsamlı olarak ele alınacak. Daha önce “İdlib çatışmasız bölge planını” uygulamasını sağlayan üç lider bölgede atılan adımları değerlendirecek.

ANAYASA İÇİN TAKVİM

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüşmesinde, Başkan Erdoğan’ın sivilleri hedef alan saldırıların durdurulmasını gündeme taşıması bekleniyor. Türkiye sınırına göç eden Suriyelilerin durumun da yine toplantı kapsamsında ele alınacak başlıklar arasında olması planlanıyor.

Suriye’de tüm tarafların katılımı ile yeni bir anayasa yazılması için başlatılan çalışmalar da liderler tarafından değerlendirilecek. Komisyon içerisinde yer alacak olan isimlerle ilgili görüşlerin paylaşılması ve anayasa yazım komisyonunun çalışmaya başlamasıyla ilgili takvim hazırlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Liderlerin ele alacağı bir diğer önemli başlık ise Türkiye’nin, Suriye sınırında oluşturmak istediği güvenli bölge olacak. Bu konuda atılan adımlar hakkında Başkan Erdoğan’ın liderleri bilgilendirmesi öngörülüyor.

SU-35 UÇAKLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan-Putin görüşmesinde S-400’ler ve SU-35’ler ile savunma sanayii ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Putin ve Ruhani, görüşmelerin ardından ele alınan konular basın toplantısıyla duyurulacak.