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13 Haziran 2019 Perşembe 10:08 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:08

Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan, uzaktan kumandalı 50 kilo ağırlığındaki patlayıcı, güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Lice ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Birlik köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Arama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü birbiriyle bağlantılı 19 litrelik plastik bidon içerisine 50 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulundu. Yapılan incelemede, patlayıcının anahtar sisteminin, uzaktan komutalı el yapımı özel cihaz olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

DHA

 

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