Lice'de narko terör operasyonu: 2 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice İlçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak 2020 Çarşamba günü başlanan KIRAN-11 Şehit J.Asb.Çvş. Tolga Topçuoğlu Narko Terör Operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş ve üzeri branda, örtü ve çalılar ile kapatılmış 28 adet jelikan bidon ve 36 adet çuval içerisinde; 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 adet kış sığınağı ve içerisinde bulunan 2 adet büyük tüp, 6 adet küçük tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi. Ayrıca, kayalıklar arasına gizlenmiş jelikan bidon içerisine hazırlanmış, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, hareket ettirmeye hassas düzenekli 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği Mayın Tespit İmha Timi (METİ) tarafından yerinde imha edildi.

AA