Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6927
  • 6,2317
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Lice kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında "Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Özer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında bir grup terörist olduğu bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Helikopterle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat timleri kırsalda arama tarama faaliyeti yaparken bir grup teröristle karşılaşıldı. Güvenlik kuvvetlerinin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede havadan ve karadan operasyonların devam ettiği belirtildi.  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Taner Ölmez'den 'Doktor Ali Vefa' itirafı
O eleştirilere yanıt verdi
Hande Doğandemir fena yakalandı! Sosyal medyanın diline düştü
Buse Varol ticarete atılıyor! Tam 500 bin TL'ye...
Sürpriz nikahın ardından hamilelik açıklaması

Cem Sultan Hain Miydi, Mağdur Mu? | #TarihiGün

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda