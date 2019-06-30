Dışişleri Bakanlığı: Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit etmesine ilişkin, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçlerce altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)