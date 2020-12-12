Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı. Söz konusu anlaşma iki ülke arasında güvenlik ve askeri iş birliğini çok yönlü biçimde güçlendirirken, Türkiye'nin Hafter saldırıları karşısında Libya'nın meşru temsilcisi UMH'ye yardım edebilmesi için yasal zemin sağladı. Peki, Libya tezkeresi nedir? Libya tezkeresi uzatıldı mı?

LİBYA TEZKERESİ NEDİR?

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği verecek.

Türk askerinin Libya'daki görevine dair sınır ve kapsam Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

LİBYA TEZKERESİ UZATILDI MI?

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.