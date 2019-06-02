LGS'de 155 dakika ter döktüler
Bir milyondan fazla öğrenci dün yapılan ‘Liselere Giriş Sınavı’na girdi. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler de dışarıda çocuklarına dua etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Liselere Geçiş Sistemi’ sınavına girecek öğrenciler dün sabah erkenden okullara giderek yerlerini aldı. Sınavdan geç kalmaktan korkan bazı öğrencilerin sınav merkezlerine koşarak geldi. Saat 09.30’da başlayan sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer aldı. Birinci oturumda, sözel alandan oluşan 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verildi. Sınavın ikinci bölümü ise saat 11:30’da başladı. 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm için ise 80 dakika süre tanındı. Bu sırada okul önlerinde bekleyen veliler de dua etti.
Sayısal test zorladı
Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava giren Umut Güler, “İkinci oturum zordu ama birincisi basitti” derken, Can Kırlı da “Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım” ifadesini kullandı. Enes Tolga Şahbaz ise “Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı” diye konuştu. Sınava yurtiçinde ve yurtdışında 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğunu belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “LGS sorunsuz tamamlandı” dedi.
Sonuçlar 24 Haziran’da açıklanacak
Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı ise 139 bin 660 olarak açıklandı.
Geçiçi kimlikle son anda girdi
Zonguldak’ta kimliğini annesinde unutan kız öğrenci, içeri alınmadı. Nüfus müdürlüğüne giderek geçici kimlik çıkartan ve öğrencinin son anda sınava girmesini sağlayan Baykal Güngör, “Memurlar yardımcı oldu. Çocuğun geleceğini kurtardık” dedi.
1 dakikayla sınavı kaçırdı
Adana’da kimliğini unuttuğu için alınmayan Abdulkadir Kayra, babasının kimliğini getirmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından Abdulkadir’in kimliği geldi ancak bir dakikalık gecikmeden dolayı sınava giremedi.