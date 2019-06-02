LGS'de 155 dakika ter döktüler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik ‘Liselere Geçiş Sistemi’ sınavına girecek öğrenciler dün sabah erkenden okullara giderek yerlerini aldı. Sınavdan geç kalmaktan korkan bazı öğrencilerin sınav merkezlerine koşarak geldi. Saat 09.30’da başlayan sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer aldı. Birinci oturumda, sözel alandan oluşan 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verildi. Sınavın ikinci bölümü ise saat 11:30’da başladı. 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm için ise 80 dakika süre tanındı. Bu sırada okul önlerinde bekleyen veliler de dua etti.

Sayısal test zorladı

Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava giren Umut Güler, “İkinci oturum zordu ama birincisi basitti” derken, Can Kırlı da “Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım” ifadesini kullandı. Enes Tolga Şahbaz ise “Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı” diye konuştu. Sınava yurtiçinde ve yurtdışında 1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğunu belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “LGS sorunsuz tamamlandı” dedi.