LGS sorularını paylaşan gözetmen öğretmenlere hapis istemi

Geçen yıl sınav devam ederken cep telefonları ile soruların fotoğrafını çekerek arkadaşlarına gönderen iki öğretmen hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava açılan öğretmenlerden biri canı sıkıldığı için sınav sorularının fotoğrafını çekerek arkadaşına yolladığını söylediği öğrenildi.

Geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan LGS devam ederken soruların dışarıya çıkarıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucu iki öğretmen hakkında, "Görevi kötüye kullanmak suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan Liseye Giriş Sınavı'nda, sınav devam ederken soruların dışarıya çıkarıldığına yönelik ihbar üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. İhbarı başka bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışan E.Ö.'nün yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, başlatılan soruşturma kapsamında soruların Ümraniye'de bir okulda gözetmen olarak görev yapan H.A. ve Pendik'te bir okulda gözetmen olarak görev yapan A.K. isimli öğretmenler tarafından fotoğraflarının çekilerek Whatsapp üzerinden gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

CANI SIKILDIĞI İÇİN SORULARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP ARKADAŞINA YOLLAMIŞ

Şüpheli A.K.'nın ifadesinde, sınav sırasında İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin sorularının fotoğrafını çekerek, bir arkadaşına gönderdiğini kabul ettiği ancak bunu menfaat karşılığı yapmadığını söylediği belirtilen iddianamede, H.A.'nın da ifadesinde sınav sırasında canının sıkıldığı için Fen Bilgisi sorularının fotoğraflarını çekerek bir arkadaşına söylediği kaydedildi. H.A.'nın yaptığından pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İki öğretmenin arkadaşlarına yolladığı soruların fotoğraflarının başkalarına da gönderildiği bilgisine yer verilen iddianamede, öğretmenlerin telefonlarının incelemeye alındığı ancak inceleme sonucuna ilişkin bir raporun henüz dosyaya gelmediği kaydedildi.

Şüphelilerin yasak olmasına rağmen telefonlarını çeşitli bahaneler ile sınav salonuna götürdükleri belirtilen iddianamede, yasak olmasına rağmen sınav devam ederken sınav sorularının fotoğraflarını çekerek arkadaşlarına gönderen şüphelilerin, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

(DHA)