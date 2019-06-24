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  3. LGS sınav sonuçları hakkında Abbas Güçlü'den dikkat çeken yorum!

LGS sınav sonuçları hakkında Abbas Güçlü'den dikkat çeken yorum!

LGS sınav sonuçları hakkında Abbas Güçlü'den dikkat çeken yorum!

LGS sınav sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler LGS sınav sonuçları hakkında yapılan yorumları merak etti. Eğitim yazarı Abbas Güçlü de LGS sınav sonuçlarını değerlendirdi. Güçlü 'Matematik ve Fen ortalamaırı yükseldi.Puanlar da yükselebilir' yorumunu yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı duyuru işe LGS sınav sonuçlarını açıkladı. LGS sınav sonuçlarını öğrenen adaylar diğer öğrencilerin aldığı sonuçları ve sınav hakkında yapılan yorumları araştırmaya başladı. Türkiye'nin ünlü eğitim yazarı Abbas Güçlü de sınavın açıklanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaştı.


Abbas Güçlü LGS sınav sonuçları hakkında yaptığı paylaşımda "LGS sonuçları açıklandı ama aşırı yüklenme nedeniyle siteye gerilemiyor.Panik olmayın birazdan açılır! Matematik ve Fen ortalamaırı yükseldi.Puanlar da yükselebilir! Matematik dışında,tüm testlerde Kız öğrenciler daha başarılı oldu! Kontenjanlar yarın açıklanacak! İptal yok gibi" dedi.

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