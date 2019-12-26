MEB Aralık ayı LGS örnek soru kitapçıkları.. LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 yayında!

LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 MEB tarafından yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ay ODSGM üzerinden LGS sözel ve sayısal örnek soru kitapçığının öğrencilerin erişimine açıyor. Gözler Aralık ayı LGS örnek sorularındaydı. Aralık ayındaki örnek soruları sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler için 24 Aralık tarihinde 2020 LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı. LGS Aralık ayı örnek soruları 2020 kitapçıkları haberimizde..

LGS 2020 ARALIK AYI ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI

LGS Aralık ayı örnek soruları MEB tarafından yayınlandı.. Haberimizden örnek sorulara ulaşabilirsiniz..

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Aynı gün yapılacak ve iki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci bölüm, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika, ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS 2020 NE ZAMAN?

LGS sınav tarihi ise 07 Haziran 2020 olarak belirlenmişti.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak bilinen ve uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS’dir. LGS’ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri %70 sınav puanı ve %30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.