09 Kasım 2020 Pazartesi 14:31 | Son Güncelleme:
LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek
Son Dakika Haberleri.. LGS 2021 tarihi açıklandı. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını duyurdu.
Son dakika haberine göre, LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.