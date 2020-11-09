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09 Kasım 2020 Pazartesi 14:31 | Son Güncelleme:

LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek

LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek

Son Dakika Haberleri.. LGS 2021 tarihi açıklandı. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Son dakika haberine göre, LGS 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu. Merkezî sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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