LGS 2020 ne zaman yapılacak? LGS 2020 tarihi belli oldu! İşte o tarih..

LGS 2020 sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sınav hazırlıklarına şimdiden başlamak isteyen öğrenciler arama motorunda LGS 2020 tarihini araştırıyordu. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS 2020 sınav tarihi belli oldu. LGS sınavına ortaokul’un son sınıf öğrencileri yani 8. sınıf öğrencileri başvuruyor. İşte LGS 2020 sınav tarihi..

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2020 7 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS SINAVLARINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçiş yapmak için 6 dersten sınava giriyor ve sınavlardan aldığı puanların ortalamalarının ardından da puanlarının yettiği liselere tercih yaparak eğitim görmeye başlayacak.

– Türkçe

– Matematik

– Fen Bilgisi

– Yabancı Dil

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük