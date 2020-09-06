Levent'te sitede yangın paniği: Mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi

Levent Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak'ta bulunan bir sitenin bodrum katında elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar kısa sürede apartman ve asansör boşluğundan üst katlara ulaştı.

İHA'da yer alan habere göre, yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak tahliye edildi. Dumandan etkilenenler ise ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

‘’YANIYOR, YARDIM EDİN BAĞRIŞMALARIYLA UYANDIM’’

Yangının çıktığı esnada site içerisinde olduğunu ifade eden Zeynep Vanlı, ‘’Ben saat 06:55 sıralarında ‘yanıyor, yardım edin’ bağrışmalarıyla uyandım. Bunun üzerine beş dakika içerisinde itfaiye sesleri gelmeye başladı, hızlıca yetiştiler. Şuanda 6 itfaiye müdahale ediyor. Tam olarak nedenini bilmemekle birlikte depoda olduğunu tahmin ediyoruz. Mahsur kalanlar oldu, onları itfaiyenin merdiveniyle aldılar, yaşlı aileler vardı. Ambulansta hemen yetişti, fenalaşanlara müdahale edildi’’ diye konuştu.