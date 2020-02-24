Lavrov'dan İdlib açıklaması: Rusya ve Türkiye yeni istişarelere hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını ifade etti.

Lavrov, Ankara ile yapacakları görüşmelerde İdlib’de teröristlerin hüküm süremeyeceği konusunda anlaşacaklarını umduklarını dile getirdi.