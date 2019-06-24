Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,799
  • 6,6074
  • 262.227
  • 95.268
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'deki Panayır Adası yakınlarında, bugün saat 00.30 sıralarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halinde bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 19'u Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler önce limana getirildi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'
Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...
Gülşen zenginim dedi, Hadise sildi
Bu kez o hastaneye kaldırıldı

Biranda Ortaya Çıkan Yunus Sürüsü, Turistleri Şaşkına Uğrattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hülya Avşar ve Zehra mühürleri unutunca…