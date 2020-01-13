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La Gioconda hangi ünlü tablonun adıdır?

La Gioconda hangi ünlü tablonun adıdır"

La Gioconda hangi ünlü tablonun adıdır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekranların vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda yarışmacıları ve izleyicileri zorlayan sorular soruluyor. Cevabı merak edenler ise soruyu internet üzerinden aratıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

La Gioconda hangi ünlü tablonun adıdır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi günü çıkan soru…

La Gioconda hangi ünlü tablonun adıdır?

A: İnci Küpeli Kız

B: Yıldızlı Gece

C: Mona Lise

D: Çığlık

Doğru cevap: C Mona Lise

 


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