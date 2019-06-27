KYK borcu silinecek mi? KYK borcu son dakika gelişmeleri neler? diye arama motorunda aratılıyor. Kredi, yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilere maddi yönden destek vermek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para oluyor. KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM 'ye sunuldu.Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği merak konusu oldu.

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

KYK borcu ile ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Meclise sunulan bir kanun teklifi ile birlikte KYK borcu olanlar için merak uyandırdı. Son dakika KYK borcu gelişmeleri geldikçe haberimizde olacak.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısacaalınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLIYOR?

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.



BURS/KREDİ BAŞVURULARI AYRI AYRI MI YAPILIYOR?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.