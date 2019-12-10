KYK borçları siliniyor mu? Başkan Erdoğan'dan KYK borçlarına ilişkin açıklama..

KYK borçları siliniyor mu? sorusu arama motorunda araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili sorulan bir soruya, “Gündemimizde, öğrencilerin lehine bir adım atacağız.” yanıtını verdi.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan KYK borçları ile ilgili sorulan bir soruya, “Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." yanıtını verdi. Erdoğan "Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız." ifadelerini kullandı.