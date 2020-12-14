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14 Aralık 2020 Pazartesi 11:37 | Son Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs'ın Sağlık Bakanı kendini karantinaya aldı

Kuzey Kıbrıs'ın Sağlık Bakanı kendini karantinaya aldı
DHA

KKTC'nin Sağlık Bakanı Pilli,koronavirüs temaslı takibi çerçevesinde evde karantinada olacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temaslı takip çerçevesinde 3 gün boyunca evde karantinada olacağını açıklandı.

DHA'nın haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle temaslı takip çerçevesinde 3 gün boyunca evde karantinada olacağını açıkladı.

Koronavirüs test sonucunun Pazar günü pozitif çıktığı öğrenilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’ın temaslısı olması sebebiyle, KKTC Sağlık Bakanı Pilli’nin üç gün süreyle ev karantinasına alındığı bildirildi. Cumartesi günü koronavirüs testi yaptıran ve test sonucu negatif çıkan Bakan Pilli’nin üç gün sonra yeniden test yaptıracağı ifade edildi.

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