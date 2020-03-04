Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1323
  • 6,8416
  • 317.049
  • 110959
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek'' denildi. 

Esed'in imdadına bakın kim koştu! O bölgeleri hedef aldılar...

Türkiye'ye karşı yardım istediler! Tüm dengeler değişti...


Aşk bitti mi? Hadise ve Kaan'dan flaş hamle!
Murat Boz ve Deren Talu arasında sürpriz yakınlaşma!
'Siz hala yediğinizi gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!'
Cem Yılmaz'ın taytı sosyal medyayı salladı!
Murat Boz ateş püskürdü: Utanın!
<p>Türkiye’nin, ülkede bulunan göçmen ve mülteciler için batıdaki sınır kapılarını açmasının a

Yunanistan geçmişi çabuk unuttu: İşte on binlerce Yunan mülteciye kucak açan Orta Doğu ülkeleri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mucizevi besin! Adını daha önce duymamış olabilirsiniz...

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti