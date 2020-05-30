30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:45 | Son Güncelleme:
Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerindeki harekata ilişkin açıklama yapıldı.
AA'nın aktardığı habere göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Açıklamada, hava harekatına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız