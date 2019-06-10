Kuyumcu dükkanında 20 kilo sahte altın

Antalya’da geçen yıl tatil yapan Danimarkalı turist V.L.P.J., ülkesine döndüğünde Alanya’daki bir kuyumcudan satın aldığı 6 bin 450 lira değerindeki 2 alyansın sahte olduğunu öğrendi. Turist, yeniden tatil için geldiği Alanya’da söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi. Geri verdiği alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L.P.J, 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. İkinci kez aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turist, polise giderek şikayetçi oldu.

Gerçeği hiç yok

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından şikayet edilen kuyumcunun iki işyerine operasyon düzenlendi. İki dükkandaki aramalarda gerçek altın bulunmazken 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. Kuyumcunun sahibi M.T. gözaltına alındı.

Gözle anlaşılması imkansız

Sahte altının gözle anlaşılamayacağını belirten altın piyasaları uzmanı ve bilirkişi İslam Memiş, vatandaşların nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle:

Alışveriş öncesi altın fiyatları öğrenilmeli.

Şüphe duyulan takı başka bir kuyumcuya gösterilmeli.

Ödemeler banka üzerinden ya da fatura karşılığı yapılmalı.

Altın takılar 22 ayarsa içinde 916, 18 ayarsa 750, 14 ayarsa 585 yazmalı.

Pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli taşlar satın alırken mutlaka sertifikası alınmalı.

Takı teraziye koyulduğunda sertifikada yazan gramla aynı olmalı.

Dolandırılanlar savcılık ve kuyumcular odasına suç duyurusunda bulunabilir. Ardından tüketici mahkemelerinde dava açabilir.