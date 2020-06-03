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  3. Kuveyt Başbakanı Halid, Körfez krizi hakkında açıklamada bulundu
03 Haziran 2020 Çarşamba 17:43 | Son Güncelleme:

Kuveyt Başbakanı Halid, Körfez krizi hakkında açıklamada bulundu

Kuveyt Başbakanı Halid, Körfez krizi hakkında açıklamada bulundu

Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid, Körfez krizini çözme girişimlerinin sürdüğünü belirterek, "Çözüm umudu eskiden olduğundan daha büyük." ifadelerini kullandı.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre Kuveyt Başbakanı Halid, Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkesinin her zaman tüm tarafları bir araya getiren bir ülke olmasına özen gösterdiğini belirtti.

Halid, "Malesef Körfez'deki anlaşmazlık dördüncü senesinde ancak krizi çözme girişimleri sürüyor. Çözüm umudu eskiden olduğundan daha büyük. Şu anda bir adım atarsak gerisi gelir." dedi.

KÖRFEZ KRİZİ NEDİR?

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin yanı sıra Mısır, 5 Haziran 2017’de Katar’a tüm kara ve hava sahasını kapatarak ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ülkeler, Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı.

Doha, bu süre içinde ön koşulsuz diyalogla krizin aşılması tutumundan vazgeçmediğini bildirmiş, Kuveyt ise krizin tarafları arasında ara bulucu rol üstlenmişti.

Körfez ülkesi Umman'ın tarafsız tutumunun da bölgedeki sorunları hafifletmede ara bulucu rol oynamasına izin verdiği ifade ediliyor.

AA

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