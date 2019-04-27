Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Dursunbey-Kütahya seferini yapan Akif Kireççi yönetimindeki 10 AAN 911 plakalı seyahat firmasına ait otobüs, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolculardan 7'si yaralandı.
Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(AA)