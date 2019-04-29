Kuşadası'nda 50 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Doğanbey açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti.
Gerçekleştirilen operasyonda, lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 50 kişi yakalandı.
Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA