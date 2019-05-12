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  3. Kuşadası'nda 14ü çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 14ü çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası'nda 14ü çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 7’si kadın toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 Orta Afrika, 15 Kongo ve 3 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

İHA

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