Kuşadası'nda 14ü çocuk 39 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 21 Orta Afrika, 15 Kongo ve 3 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalandı.

İHA