Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8696
  • 6,5943
  • 252.012
  • 91.880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Kuş cennetinde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Kuş cennetinde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Kuş cennetinde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü kıyısında mahsur kalan 7 üniversite öğrencisini AFAD ekibi kurtardı.

Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü kıyısında mahsur kalan 7 üniversite öğrencisini AFAD ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören 7 öğrenci, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuşları izlemek için iki araçla göl kıyısına gitti.

Öğrencilerin seyir terasında kuşları gözlemlediği sırada bölgede dolu yağışı başladı. Araçlarında yağışın dinmesini bekleyen öğrencilerin, dolunun devam etmesi üzerine kent merkezine dönmek için bindikleri araçları çamura saplandı.
Bölgede mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

AFAD ekipleri, yakın köyden bir traktörü de alarak göl kıyısına geldi. Araçlar, traktöre bağlanarak güvenli bir yere çekildi.
112 Acil Sağlık ekibi, araç içerisinde sinir krizi geçiren bir öğrenciye müdahale ederek sakinleştirdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Binali Yıldırım´dan İmamoğlu´na: Veri Kopyalama İşi, Bir FETÖ Taktiğidir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da hayran bırakan dolunay

Bursa'da kan donduran görüntü