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  3. Kurtulmuş'tan çarpıcı yorum! "BM ve DSÖ çöktü"

Kurtulmuş'tan çarpıcı yorum! "BM ve DSÖ çöktü"

Kurtulmuş'tan çarpıcı yorum! "BM ve DSÖ çöktü"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya sisteminin başta BM ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm kurumlarının çöktüğünü görüyoruz. Dünyanın ekonomik ve siyasal olarak yeni bir mimariye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ancak görünen o ki bundan böyle dünya artık eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı.

Yardımlaşma, dayanışma, adalet, merhamet, iyilik ve kuşatıcılık ilkelerinin etkin olacağı yeni bir döneme girildiğine işaret eden Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya sisteminin başta BM ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm kurumlarının çöktüğünü görüyoruz. Dünyanın ekonomik ve siyasal olarak yeni bir mimariye ihtiyacı var. Büyüsü bozulan dünyada bize düşen hakça işleyen, tüm halkların yeryüzünün zenginliklerinden yeterince istifade edebildiği yeni ve adil bir dünya kurma mücadelesine hız vermektir."

AA


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