'Kürtaj baskısı' boşanmada ağır kusur

Hilal YILDIRIM

Aile Mahkemesi’ne başvuran 3 yıllık evli Sibel ve Emin B. boşandı. Mahkeme iki tarafın eşit kusurlu olduğuna kanaat getirince kadının tazminat talebi reddedildi. Sibel B.’nin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Eşinin hamile olduğunu öğrenince çocuğu istemediğini söyleyen ve kürtaj için baskı yapan Emin B., evlilikte ağır kusurlu bulundu. Kararda Emin B.’nin eşini kürtaja zorlamasının, kadının kişilik haklarına yönelik saldırı olduğuna dikkat çekildi. Yargıtay, kürtaj baskısı nedeniyle eski kocasının Sibel B.’ye hem maddi hem manevi tazminat ödemesine hükmetti.