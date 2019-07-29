Kurban pazarında ilk gün yoğunluğu

İstanbul’da 27 Temmuz gece yarısı saat 12’den sonra yasağın kalkmasıyla kurbanlıklar kente girmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Mevkiinde ve TEM Otoyolu Çamlıca gişelerindeki denetimlerin haricinde pazarlara girişte de sıkı kontroller yapıldı. Evrak kontrolü ve veteriner onayından sonra kurbanlıklar çadırlara alındı. 310 çadırın bulunduğu Sultangazi kurban pazarında ilk günden yoğunluk yaşandı.

Kilosu 23-26 tl arası

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesileceğinin tahmin edildiğini söyleyen Yücesana’a göre büyükbaşta canlı kilogram fiyatları 26 lira, küçükbaşta ise 23 liradan başlayacak.

‘Efe’ 33 bin TL’ye alıcı bekliyor

Bursa’da 1 ton 100 kilo gelen ‘Efe’ ile 1 ton gelen ‘Paşa’ isimli boğalar, pazarın en gözde kurbanlıkları oldu. Efe

33 bin TL’ye alıcısını beklerken, Paşa ise 25 bin TL’den satışa sunuldu.